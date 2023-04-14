В суде начали рассматривать дело о геноциде в Воронежской области во времена войны

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежском областном суде в четверг, 13 апреля, начали рассматривать гражданское дело о геноциде на территории нашего региона. Массовые убийства местных жителей проходили во времена оккупации нацистами в ходе Великой Отечественной войны. Иск подала в суд Генпрокуратура. Надзорное ведомство просит признать деяния фашистов геноцидом.

Суд уже перешел к рассмотрению дела по существу. Экспертами выступят историки, поисковики, узники концлагерей, находившиеся в Воронежской области в 1942-1943 годах. Будут дополнительно изучены акты расстрелов местных жителей, материалы раскопок массовых захоронений.

Напомним, в годы войны на оккупированной части Воронежской области погибло почти двести тысяч мирных жителей. Они были повешены, расстреляны, сожжены, заморожены, закопаны заживо, погибли от артобстрелов и воздушных бомбардировок, а также от голода или неоказания помощи.