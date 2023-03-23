Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: «Заявление о геноциде народов СССР нацистской Германией - дань памяти людей, невинно погибших от рук оккупантов»

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Обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать факт геноцида

Вчера пленарное заседание Государственной Думы началось с минуты молчания в память о жертвах Хатыни.

«В Воронежской и Белгородской областях мы реализуем патриотический проект «Подвиг народа» вместе с краеведом Николаем Сапелкиным, Воронежским и Белгородским обкомами КПРФ, комсомольцами, активной общественностью регионов. Проект направлен на увековечение памяти мирных жителей, погибших от рук нацистских оккупантов в 1941-1943 гг.

Мы углубились в архивы и выяснили ужасные подробности. На оккупированных захватчиками территориях Воронежской и Белгородской областей были зверски замучены и расстреляны сотни тысяч человек... На основании собранных фактов мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой в судебном порядке признать действия захватчиков геноцидом. Белгородский областной суд уже принял это важное судебное решение. Надеемся, что вскоре решение будет принято и в Воронежской области», - говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Для каждого из нас память о погибших мирных жителях, оказывавших сопротивление врагу, особенно драматична и вызывает чувство боли.

Принятию упомянутого заявления Госдумы предшествовала кропотливая работа в регионах по установлению фактов злодеяний фашистских оккупантов и их сателлитов.

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В Воронежской области оккупанты замучили около 200 000 мирных жителей

«На оккупированной части Воронежской области погибло почти двести тысяч мирных жителей. Они были повешены, расстреляны, сожжены, заморожены, закопаны заживо, погибли от артобстрелов и воздушных бомбардировок, от голода, неоказания помощи, гуманитарной катастрофы. Но они не шли послушно на убой – они мужественно сопротивлялись. Таких фактов сопротивления выявлено несколько тысяч», - говорит Сергей Гаврилов.

Широко известен подвиг простой крестьянки Прасковьи Щеголевой, которая 15 сентября 1942 года спасла советского летчика Михаила Мальцева ценою собственной жизни и жизней ее детей. В Семилуках в честь Прасковьи открыли обелиск, установили памятник, назвали улицу её именем.

Подобных подвигов были тысячи, и имена их героев не должны быть забыты!

«В селе Вязноватовка Нижнедевицкого района мы установили памятный знак с мемориальной доской в честь современного Ивана Сусанина - крестьянина Якова Доровских. Он завёл немецкий полк дальнобойных орудий в болото. В результате, отступая под натиском Красной Армии, немцы бросили 18 орудий, из них две 205-миллиметровки и около 30 автомашин, - рассказывает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. - А в селе Урыв Острогожского района нами установлен памятный знак в честь сотен мирных урывцев, которых зверски замучили оккупанты. Самому младшему невинно убиенному урывцу было всего 2 годика, его закололи штыком во время сна».

…К поисковой работе в рамках проекта «Подвиг народа» по установлению фактов зверств оккупантов подключился Воронежский обком КПРРФ во главе с первым секретарем Андреем Рогатневым, молодежь – школьники, студенты, молодые историки и краеведы региона. Им удалось поднять доселе неизученный пласт истории Великой Отечественной войны. И это один из главных итогов проекта – приобщение детей, молодежи к героической истории нашей Родины.

В настоящее время историком Николаем Сапелкиным готовится к печати книга, посвященная реализации проекта «Подвиг народа», в которой представлены редкие архивные документы. Эти документы не публиковались до сегодняшнего дня.

В предисловии к книге лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил: «Архивные документы, приведённые в этой книге, зафиксировали злодеяния по отношению к мирным жителям, несовместимые с самим понятием «человек». Поэтому книгу «Подвиг народа» больно и трудно читать. Но читать нужно. Это особенно важно для молодых. Подвиг предков должен оставаться в их сердцах навсегда».

«Вместе с коллегами в Государственной Думе мы приняли заявление, указывающее на важность судебно-правовой оценки зверств, совершенных фашистами, в частности, на оккупированных территориях, – поясняет Сергей Гаврилов. – Это – восстановление справедливости и дань памяти погибших невинных людей. Это – настоящие исторические факты, о которых должен знать каждый гражданин нашей страны.

Мы хотим, чтобы геноцид народов СССР в период Великой Отечественной войны был признан наравне с общепризнанным геноцидом еврейского, армянского народов. Важно, чтобы понесли ответственность те, кто занимается героизацией страшных преступлений против советских граждан».