Уголовное дело о выкопанном и сожженном трупе рассмотрит райсуд под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Семилукский районный суд поступило уголовное дело уголовное дело о надругательстве над телами умерших (ч. 2 ст. 244 УК РФ). На скамье подсудимых окажется воронежец Сергей П. и его подруга нотариус Елена П. Их обвиняют в том, что они выкопали и сожгли труп.

Ранее уголовное дело было в производстве Коминтерновского райсуда Воронежа. Но 11 апреля оно поступило в Семилукский. Об этом свидетельствуют документы в картотеке суда.

Напомним, по версии следствия, в августе 2021 года воронежец обнаружил на могиле сына, захороненного летом, следы разрытия. Когда могилу вскрыли, оказалось, тело погребенного исчезло. Пара выкопала его из могилы, увезла и сожгла тело усопшего в Семилукском районе.

Позже вдова призналась, что решилась на это из-за того, что при жизни ее муж говорил, что после смерти хочет, чтобы его кремировали.

Полиция возбудила дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».