Воронежца, который выкопал из могилы и сжег тело мужа подруги, арестовали

Коминтерновский суд Воронежа избрал меру пресечения подозреваемым по делу о похищении из могилы и сожжении тела мужчины.

Шокирующий факт получил огласку в конце сентября. В августе воронежец обнаружил на могиле сына, захороненного летом, следы разрытия. Когда могилу вскрыли, оказалось, тело погребенного исчезло. Полиция возбудила дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Под подозрение попали супруга похороненного и ее знакомый. По данным СМИ, пара выкопала из могилы, увезла и сожгла тело усопшего в Семилукском районе. Вдова якобы призналась, что решилась на это из-за того, что при жизни ее муж говорил, что после смерти хочет, чтобы его кремировали.

В итоге, суд арестовал мужчину до 31 октября, а вдову посадил под домашний арест до 29 ноября. Идет следствие.