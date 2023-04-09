Воронежский дом громко заявил об отказе от замены лифтов

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Жильцы воронежской многоэтажки на улице Лизюкова вывесили на стене дома огромный плакат, сообщающий об их протесте против замены лифтов. Собственники уверены, что дому в ближайшем будущем гораздо больше необходимы другие капитальные работы. В качестве аргумента горожане сообщают, что в соседнем доме новый лифт постоянно ломается.

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, мнение жильцов все-таки не едино. Часть, особенно маломобильных и пожилых собственников, ратует за замену подъемников.

Напомним, новый список домов для капитального ремонта на 2023-2025 годы, чиновники озвучили в начале года. В обновленной очереди сроки проведения капремонта у многих домов отодвинулись назад, что вызвало недовольство горожан.

По данным директора ФКР Олега Теплякова, в трехлетний план внесли 5239 видов капитальных работ на 1221 доме. Среди них замена 184 лифтов в 537 домах на общую сумму 13 миллиардов 434 миллиона.