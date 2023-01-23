В Воронежской области составили новую очередь домов на капитальный ремонт

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов пересмотрел и приготовил к публикации планы и список домов, которые подлежат ремонту на 2023-2025 годы.

Напомним, основанием для пересмотра планов стало некорректное формирование очередности проведения работ с помощью компьютерной программы. Машина, не учитывая реального состояния и потребностей построек, разбросала их на несколько лет на основании межремонтного периода.

ОЦЕНИЛИ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Теперь же, по словам руководителя департамента ЖКХ и энергетики области Максима Зацепина, обследование провели люди, осмотревшие вживую и объективно оценившие состояние домов.

- Обследовали все 9086 домов в области, актуализировали данные по ним и привязали план ремонта к сумме, которую реально собирает ФКР, - отметил чиновник. - Фонд заработал достаточные средства, большие деньги привлекли и из федерального бюджета. Объективно скажу, на первые три года программы поставили в план наиболее нуждающихся, внесли работы, которые остро необходимы на домах. Прежде всего, это кровли и лифты, которые вот-вот остановятся или уже не работают. У нас есть 12-этажные дома, где люди поднимаются и спускаются пешком. Собрали все жалобы и максимально по-человечески их учли.

5239 РАБОТ НА 13,4 МИЛЛИАРДА

Директор ФКР Олег Тепляков сообщил, что в план 23-25 год, по предварительным расчетам, внесли 5239 видов капитальных работ на 1221 доме. Среди них замена 184 лифтов в 537 домах на общую сумму 13 миллиардов 434 миллиона.

Непосредственно в 2023 году Фонд рассчитывает провести 1510 работ на 471 доме. Сумма затрат составит 7 млрд 740 миллионов рублей. Это ремонт 993 лифтов на 280 домах, 71 системы электроснабжения, 73 кровель, 50 систем холодного водоснабжения, 53 систем отопления, 50 систем канализации, 25 фасадов, 16 фундаментов, 13 систем горячего водоснабжения и 12 подвалов.

По словам Максима Зацепина, проведенное техническое освидетельствование позволило выявить дома с максимальной степенью износа, аварийным и предаварийным состоянием. Например, таким образом обнаружили 306 домов с аварийными балконами. Сейчас ведется работа с обслуживающими организациями по устранению нарушений, связанных с износом балконов.

ПРОГРАММУ БУДУТ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ КАЖДЫЕ 15 ЛЕТ

Нынешний вид программы оставил многих жителей области недовольными, поскольку сроки ремонта сотен домов сдвинулись в сторону увеличения.

Это, по мнению чиновников, объясняется большим количеством домов, по итогам обследования требующих неотложных работ, и ограниченностью финансовых возможностей регионального оператора. Впрочем, ничто не мешает жителям каждого конкретного дома обратиться в Фонд с инициативой пересмотра сроков, если они уверены в критичности состояния постройки или инженерных коммуникаций.

- Несмотря на то, что на сегодня на каждый дом есть паспорт с фото- и видеофиксацией, расчетом процентного износа и указанием элементов, которые требуют ремонта, программа каждый 15-20 лет должна актуализироваться, - добавил Зацепин. – В список каждый год добавляются новые дома. Многие из тех, кто раньше использовал средства на спецсчете, теперь хотят собирать деньги на счете регионально оператора, потому что у них подошли сроки замены дорогостоящего оборудования, например, лифта. Мы не можем им отказать. Приходится искать возможность привлечения средств субсидии, чтобы выполнить эти работы без ущерба для программы.

Добавим, что утвержденный список домов на ремонт в 2023-2025 годах опубликуют на сайте ФКР в ближайшие дни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году капитальные работы провели на 436 домах на сумму 3млрд 421 миллион рублей.

Собираемость взносов ФКР составила больше 100 процентов за счет претензионной работы.