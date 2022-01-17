В Воронежской области пересмотрят план капремонта многоквартирных домов

Некоторые дома надо сносить, а не ремонтировать Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области заявил о намерении пересмотреть в короткий срок планы капитального ремонта многоквартирных домов на ближайшие годы. Поводом к этому стало подорожание строительных материалов при недостаточной собираемости взносов с граждан. Кроме того, по словам руководителя ведомства Максима Зацепина, часть домов, заявленных в кроткосрочный план, в капремонте, по сути, не нуждаются. Например, старые постройки, которые следует признать ветхими и расселить. Или те многоэтажки, которые могут подождать, уступив свою очередь более изношенным.

- У нас в регионе 9400 многоквартирных домов, из них 8,5 тысяч стоят в плане на 2020-2025 годы, а программа рассчитана до 2044 года, - говорит руководитель департамента Максим Зацепин. – Такой аврал получился, потому что план был составлен компьютерной программой, которая просто внесла все дома в список без учета их состояния.

Теперь же чиновники намерены изучить каждый дом, посмотреть, какие системы в нем, действительно, нуждаются в ремонте.

- Будем решать первоочередные задачи,- продолжает Зацепин. – В течение 2,5 месяцев пройдем и осмотрим около пяти тысяч домов – кровли, фасады, подвалы. Причем кровельные работы будут в приоритете: если они заявлены в доме, то их будем переносить только на более близкий срок, поскольку от состояния кровли зависит состояние всего дома, его конструктивных элементов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 миллиарда рублей ежегодно тратятся на программу капремонта МКД Воронежской области

450 миллионов из них – субсидии из регионального бюджета

9,82 рубля с квадратного метра площади – такой взнос будут ежемесячно платить воронежцы в фонд капремонта в 2022 году