Воронежские власти опровергли взрыв у авиазавода

О громком хлопке в районе ВАСО рассказали жители левого берега в пятницу, 8 апреля. Информация появилась в соцсетях поздно вечером.

Однако городские власти тут же опровергли слухи.

- Чрезвычайных происшествий в городе не зафиксировано, - пояснили в мэрии Воронежа.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону также уточнили, что вызовов к воронежскому авиазаводу в это время не было.

Позже пользователи соцсетей предположили, что хлопок мог быть связан с пожаром на ул. Новикова. Там горели горели камыш и мусор на площади 300 кв. м.