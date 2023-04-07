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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 16:11

Левый берег Воронежа окутал черный дым

В МЧС уверяют, что ситуация под контролем
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 7 апреля, вечером клубы поднимающегося в небо черного дыма на левом берегу Воронежа встревожили местных жителей. В ГУ МЧС России по региону пояснили, что в районе улицы Новикова внезапно загорелся камыш и мусор. Возникли два очага общей площадью примерно 300 кв. м.

- Ничему угрозы нет, идет ликвидация пожара. Все под контролем, - уверяет начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 5 апреля дым в центре Воронежа напугал горожан. Оказалось, что горела пристройка к магазину.

Кстати, с 17 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. Его нарушителям грозят крупные штрафы.