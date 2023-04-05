В Воронежской области с 17 апреля введут особый противопожарный режим

Чтобы не пришлось тушить большие пожары, жителям Воронежской области с 17 апреля придется обойтись без костров. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. О том, какие требования с этого числа будут предъявлять к дачникам, сельчанам и просто любителям отдыхать на природе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сотрудники спасательного ведомства прежде всего объяснили относительно раннее введение такого режима. Дело в том, что между сходом снега и установлением стабильно сухой и теплой погоды, особенно опасной в плане возможности пожара, многие дачники и селяне любят устраивать «огненные» уборки. Во время них они жгут мусор, не соблюдая элементарные правила безопасности. Это часто становится причиной больших пожаров.

Также работники МЧС разъяснили суть требований к гражданам во время особого противопожарного режима. С 17 апреля под запретом будут любые костры, включая бочки и прочие приспособления для сжигания. Нельзя будет также пользоваться мангалами. Под запретом и другие приспособления для костра. Дачникам предлагают организовывать компостные ямы, председателям дачных кооперативов – заключать договоры на вывоз мусора. А туристам - пользоваться автономными газовыми плитками. На такие меры приходится идти, так как анализ показал, что главная причина пожаров на природе – костры, на которых жгут мусор.

При этом мангалы, печи, тандыры с жестко установленным основанием и невозможностью их перемещения не будут рассматривать как нарушение режима при условии соблюдения всех правил. А именно: пространство диаметром два метра возле них должно быть полностью расчищено от растений. Расстояние до деревьев, строений, заборов - не менее пяти метров. Рядом должны находиться либо огнетушитель, либо вода. При этом мусор сжигать в мангалах, печах и тандырах категорически запрещено.

Специалисты МЧС предупредили: отслеживать нарушителей режима будут с помощью беспилотников. Особое внимание уделят тем гражданам, которые разводят костры на заросших травой участках, рядом с дорогами, на краях населенных пунктов, рядом с полем или лесом. Именно они чаще всего становятся причиной пожаров.

Также напомнили штрафы, которые грозят нарушителям особого противопожарного режима. Они достаточно солидные:

для обычных граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 80 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 400 000 до 800 000 рублей.

Кроме того, в случае значительного ущерба от пожара, его виновнику может грозить уголовная ответственность.