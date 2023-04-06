Три улицы в Советском районе Воронежа остались без горячей воды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На трех улицах Советского района Воронежа сегодня, 6 апреля, снова пропала из кранов горячая вода. Отключили ресурс в 10:00. Вернуть ее пообещали после двух часов дня.

Как оказалось, неудобства терпят жители домов на Пеше-Стрелецкой, Героев Сибиряков и Писателя Маршака. Временное ограничение водоснабжения понадобилась специалистам, которые устанавливают новый фильтр. Об этом рассказали в пресс-центре ЖКХ.

- На этой неделе в нашу диспетчерскую службу приходят многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов об отключении горячей воды в дневное время 3, 4 и 6 апреля. Такая же ситуация по нашим данным в домах, которые обслуживают другие УК в районе. В ресурсоснабжающей организации мы выяснили, что причина временных отключений в работе котельной № 2, которая располагается на ул. Пеше-Стрелецкой. Соответственно, горячей воды днем не было в многоэтажках по улицам Пеше-Стрелецкая, Героев Сибиряков, Писателя Маршака. По данным поставщика ресурса, в начале недели он промывал в котельной подогреватель, сегодня – устанавливает там же новый фильтр, прокомментировали в УК Советского района.

4 апреля на этих же улицах отключали кипяток. Тогда причина коммунальных неудобств была в работе на котельной №2. Там проводили промывку оборудования, подогревающего воду.