Жителям трех улиц Воронежа отключили кипяток

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже в домах на трех улицах Советского района отключили горячую воду. Как сообщает «ПИК-Комфорт», причина коммунальных неудобств – работы на котельной №2. Там проводят промывку оборудования, подогревающего воду.

В зону обслуживания котельной попадают три улицы: Пешестрелецкая, Маршака и Героев Сибиряков. Коммунальщики обещают завершить профилактические работы до 16 часов 4 апреля и сразу вернуть кипяток жителям многоэтажек.

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