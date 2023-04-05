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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:56

В Воронеже могут создать речной транспорт для поездок через водохранилище

Если проект воплотится в жизнь, судна будут возить пассажиров с 15 апреля по 1 ноября
Олег КУЗНЕЦОВ
Если проект воплотится в жизнь, на речном трамвайчике можно будет неплохо провести время.

Если проект воплотится в жизнь, на речном трамвайчике можно будет неплохо провести время.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В городской Думе сообщили о возможности создания речного транспорта на водохранилище в рамках проекта развития транспортной инфраструктуры Воронежа до 2041 года. Однако для реализации этой идеи нужно будет увеличить число пристаней и, конечно, пароходов и кораблей.

При условии реализации проекта людей планируют перевозить с одного берега воронежского «моря» на другой небольшие суда. При этом ждать их придется от 30 до 60 минут. И ездить суда будут только в относительно теплое время года – с 15 апреля по 1 ноября.

Напомним, на том же заседании в гордуме напомнили о проекте Большой кольцевой дороги вокруг Воронежа.