Власти вернулись к идее создания Большой кольцевой дороги вокруг Воронежа

Конкретных сроков возможного появления «Большого Воронежского кольца» пока не называют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской Думе представили комплексную программу развития транспортной инфраструктуры Воронежа. О содержании этого документа рассказали глава управления городского хозяйства Олег Котов и руководитель муниципального управления транспорта Сергей Латынин.

Программа предусматривает такой масштабный проект, как создание Большой кольцевой дороги вокруг Воронежа. Для введения ее в строй нужно будет провести реконструкцию улиц Антонова-Овсеенко, Героев Сибиряков, Минской, Землячки и переулка Отличников. Также могут сделать два новых моста через водохранилище: Южный (между ВОГРЭСовским мостом и Левобережными очистными сооружениями) и Северный – в районе действующей железнодорожной переправы через водохранилище. Не исключено, что проезд по ним будет платным.

Целей создания кольцевой дороги несколько. Ее появление должно позволить вывести из Воронежа весь транзитный транспорт и снизить число пробок на городских дорогах. А жителям столицы Черноземья дать возможность быстро добираться по ней до любой точки города.

«Большое Воронежское кольцо» будут делать только после завершения третьего этапа строительства Остужевской развязки и ввода в эксплуатацию дублера Московского проспекта. Конкретных сроков реализации этого проекта не называют. Известно только, что вся программа рассчитана на период до 2041 года. На ее реализацию планируют потратить 97 миллиардов 486 миллионов рублей.