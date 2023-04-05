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НовостиСпорт5 апреля 2023 12:29

Воронежские спортсмены завоевали 84 медали на международных соревнованиях по восточному боевому единоборству

Воронежские спортсмены завоевали 84 медали на международных соревнованиях по восточному боевому единоборству
Юрий КОЗЛОВ
Виктория Кожушкова на турнире завоевала золото и серебро.

Виктория Кожушкова на турнире завоевала золото и серебро.

Фото: cspsk-vrn.ru

Огромное количество медалей привезли воронежские мастера восточного боевого единоборства (кобудо) с международных соревнований в Минске. В них участвовали спортсмены не только из России и Беларуси, но и из Азербайджана, а также из Латвии и Эстонии – всего более 500 человек. Возрастные рамки соревнований тоже были очень широки – от детей 8-9 лет до взрослых мастеров. Для многих юных спортсменов это был первый опыт участия в международных соревнованиях.

- Воронежцы продемонстрировали высокую технику и упорство, выигрывая принципиальные поединки. Они завоевали наибольшее количество призовых мест. И тем самым внесли значительный вклад в безоговорочную победу команды России в общекомандном зачете, - рассказал представитель оргкомитета соревнований Сергей Дмитриев (мастер спорта международного класса по Восточному боевому единоборству (кобудо) и по джиу-джитсу).

Традиционно зрелищными получились бои.

Традиционно зрелищными получились бои.

Фото: cspsk-vrn.ru

Победителями соревнований стали

Вероника Фомина, Глеб Пономарев, Михаил Поздникин (возрастная категория 8-9 лет);

Марк Калуцких, Людмила Руденко (на ее счету также серебро), Александр Лащенов, Виктория Брежнева (10-11 лет);

Юлия Бурлова, Анастасия Хрулёва (обе девушки также взяли бронзу), Денис Дедов, Полина Зуева, Павел Попов, Надежда Иванова, Дмитрий Падалкин (12-13 лет);

Галина Фомина (у нее две победы), Валерия Воронцова (на ее счету также серебро), два Артема Фомин и Аникин, Арина Загвоздкина, Дмитрий Астанин, Вероника Плахотина (14-15 лет);

Ксения Рыжинская (в ее активе есть еще и серебро), Надежда Сироткина, Иван Полозюков, Кирилл Баранов, Армен Малхасян, Максим Гусев, Евгения Лалетина, Мария Старостина (16-20 лет);

Арман Зироян (у него две победы), Виктория Кожушкова (она завоевала еще и серебро), Игорь Щавелев, Надежда Сироткина, Дарья Зенина, Денис Заложных, Евгения Лалетина, Мария Старостина (мужчины и женщины от 18 лет и старше).

Имена других призеров смотрите здесь.

Готовили спортсменов к соревнованиям тренеры Арман Зироян, Лилия Зироян, Владимир Мишин, Виктория Кожушкова, Денис Заложных, Дарья Зенина, Игорь Щавелев, Руслан Гасанов, Вячеслав Серищев и Николай Телегин.

Отметим, что выступавшая на этих соревнованиях и как спортсмен, и как тренер Виктория Кожушкова пару лет назад доказала на практике эффективность восточного боевого единоборства. Она заставила напавшего на нее грабителя горько пожалеть об этом.