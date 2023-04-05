Воронежские спортсмены завоевали 84 медали на международных соревнованиях по восточному боевому единоборству

Виктория Кожушкова на турнире завоевала золото и серебро. Фото: cspsk-vrn.ru

Огромное количество медалей привезли воронежские мастера восточного боевого единоборства (кобудо) с международных соревнований в Минске. В них участвовали спортсмены не только из России и Беларуси, но и из Азербайджана, а также из Латвии и Эстонии – всего более 500 человек. Возрастные рамки соревнований тоже были очень широки – от детей 8-9 лет до взрослых мастеров. Для многих юных спортсменов это был первый опыт участия в международных соревнованиях.

- Воронежцы продемонстрировали высокую технику и упорство, выигрывая принципиальные поединки. Они завоевали наибольшее количество призовых мест. И тем самым внесли значительный вклад в безоговорочную победу команды России в общекомандном зачете, - рассказал представитель оргкомитета соревнований Сергей Дмитриев (мастер спорта международного класса по Восточному боевому единоборству (кобудо) и по джиу-джитсу).

Традиционно зрелищными получились бои. Фото: cspsk-vrn.ru

Победителями соревнований стали

Вероника Фомина, Глеб Пономарев, Михаил Поздникин (возрастная категория 8-9 лет);

Марк Калуцких, Людмила Руденко (на ее счету также серебро), Александр Лащенов, Виктория Брежнева (10-11 лет);

Юлия Бурлова, Анастасия Хрулёва (обе девушки также взяли бронзу), Денис Дедов, Полина Зуева, Павел Попов, Надежда Иванова, Дмитрий Падалкин (12-13 лет);

Галина Фомина (у нее две победы), Валерия Воронцова (на ее счету также серебро), два Артема Фомин и Аникин, Арина Загвоздкина, Дмитрий Астанин, Вероника Плахотина (14-15 лет);

Ксения Рыжинская (в ее активе есть еще и серебро), Надежда Сироткина, Иван Полозюков, Кирилл Баранов, Армен Малхасян, Максим Гусев, Евгения Лалетина, Мария Старостина (16-20 лет);

Арман Зироян (у него две победы), Виктория Кожушкова (она завоевала еще и серебро), Игорь Щавелев, Надежда Сироткина, Дарья Зенина, Денис Заложных, Евгения Лалетина, Мария Старостина (мужчины и женщины от 18 лет и старше).

Имена других призеров смотрите здесь.

Готовили спортсменов к соревнованиям тренеры Арман Зироян, Лилия Зироян, Владимир Мишин, Виктория Кожушкова, Денис Заложных, Дарья Зенина, Игорь Щавелев, Руслан Гасанов, Вячеслав Серищев и Николай Телегин.

Отметим, что выступавшая на этих соревнованиях и как спортсмен, и как тренер Виктория Кожушкова пару лет назад доказала на практике эффективность восточного боевого единоборства. Она заставила напавшего на нее грабителя горько пожалеть об этом.