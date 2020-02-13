2020-02-13T20:11:31+03:00
Происшествия

Возвращаясь с тренировки по восточным единоборствам, девушка побила напавшего на нее грабителя, а потом выиграла чемпионат мира

Разбойникам, захотевшим отнять у нее деньги, сильно не повезло [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Виктория Кожушкова.Виктория Кожушкова.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Ночь, улица микрорайона ВАИ - одного из самого неблагополучных в Воронеже. К одинокой выглядящей хрупкой 22-летней девушке сзади подходит мужчина с ножом, подносит его к горлу и требует деньги, рядом его приятель. Кажется, у нее нет шансов справиться с подонками. Однако грабители не знали, на кого напоролись. Та самая девушка Виктория Кожушкова подробно рассказала «Комсомолке», что было дальше:

- Я возвращалась с тренировки по восточным единоборствам около десяти часов вечера. Было начало марта, улица пустая. Оставалось три-четыре минуты, чтобы дойти до дома. И тут на меня нападает мужчина средних лет, достаточно крепкий, требует деньги. И еще один рядом стоит, видимо, следит, не появится ли кто-то из прохожих. А у меня в рюкзаке телефон и банковские карты. Благодарна спорту, был шок, страх, но быстро с ним справилась. Сильно помогло, что ближе этот подонок не подошел – рюкзак мешал. Дальше все на автомате – обхватила его руку, убрала свою голову в сторону, ударила нападавшего в пах, а потом еще коленом в лицо. Грабитель закричал и упал. Его напарник понял, что здесь ловить нечего, и убежал. Мне бы полицию вызвать, но я была сильно напугана. И побежала к дому. Примет грабителя не запомнила, поэтому заявление о нападении так и не написала.

Виктория только кажется хрупкой. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Виктория только кажется хрупкой.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Дома родителям сразу рассказали о нападении?

- Нет, мама сказала бы: «Сиди дома, никуда не ходи». Потом все-таки коллегам, тренеру рассказала, а потом и родственники узнали. Но запрещать ничего не стали, поняли, как мне полезно заниматься единоборствами.

- Кстати, насколько ваша спортивная карьера успешна?

- Я – многократная чемпионка России. А после случая с грабителем впервые поехала на чемпионат мира на Мальту. И выиграла его! Надо сказать, что россиянки на этом турнире вышли в финал в большинстве весовых категорий, хотя были сильные соперницы - итальянки, француженки. И я в своем финале соревновалась с соотечественницей из Нижнего Новгорода. Поединок выдался упорным, соперница – пятикратная чемпионка мира. И все-таки мне удалось победить. Возможно, и та экстремальная тренировка с грабителем помогла (улыбается).

- Как вообще девочке пришло в голову заниматься, казалось бы, совсем не женским видом спорта?

- А я с детства больше с мальчишками дружила. Во втором классе они предложили пойти вместе с ними на секцию единоборств. Мама и папа разрешили, пошла. И так понравилось, начиная с разминки, и в тренера влюбилась, и в сам процесс занятий. Видимо, мне адреналина не хватало, и тут я его получила.

- Кем видите себя после спортивной карьеры?

- А я уже четыре года тренирую детишек. И есть очень перспективные, они в ближайшее время будут участвовать в первенствах области и ЦФО. Хочется подготовить себе достойную смену. Вообще-то еще учусь на четвертом курсе экономического факультета архитектурно-строительного университета (сейчас часть большого опорного вуза – Ред.). Но пока не хочу бросать ни тренерское дело, ни спортивные соревнования.

- Что делать девушкам, если попадут в такую же ситуацию как вы?

- Во-первых, желаю, чтобы ничего подобного не случилось. Хорошо, что это произошло со мной, а не с подругами. Но если все-таки на вас напали, если есть такая возможность, нужно бежать как можно быстрее и как можно дальше. Если не получилось, тогда постарайтесь успокоиться. Пробуйте попасть грабителю ногой в пах. Если он подошел сзади, пытайтесь затылком ударить его в голову. Когда нападающий с ножом, нужно перехватить руку и самой отклониться подальше, чтобы вас не порезали. Но все это требует определенной подготовки. Поэтому лучше все-таки в одиночку поздно вечером не ходить, а если уж пришлось, внимательно смотреть по сторонам, чтобы на вас не напали внезапно.

Виктория показала, как обезвредила преступника наглядно - смотрите видео

Чемпионка мира показала, как обезвредила грабителя.Юлия ДИДЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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