В Воронеже памятник генералу, освободившему город от фашистов, отреставрируют за 13 млн

Иван Чухнов и памятник Ивану Черняховскому Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже на ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника Ивану Черняховскому из городского бюджета выделят почти 13 миллионов рублей.

Памятник Черняховскому является объектом культурного наследия регионального значения. За 30 лет пребывания на площади напротив железнодорожного вокзала частичный ремонт гранитной облицовки постамента делали только один раз - в 2013 году.

Подрядчик должен отремонтировать гранитные плиты постамента, отмостку, облицовку, ступени, восстановить утраченные элементы, отреставрировать бронзовую скульптуру.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, памятник генералу, под командованием которого 60-я армия в 1943-м году освобождала Воронеж от фашистов, спас от уничтожения экс-руководитель управления культуры Иван Чухнов, который вывез его из Прибалтики с помощью российских военных.