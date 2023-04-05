Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды5 апреля 2023 6:01

В Воронеже памятник генералу, освободившему город от фашистов, отреставрируют за 13 млн

Обновят монумент Ивану Черняховскому
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Иван Чухнов и памятник Ивану Черняховскому

Иван Чухнов и памятник Ивану Черняховскому

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже на ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника Ивану Черняховскому из городского бюджета выделят почти 13 миллионов рублей.

Памятник Черняховскому является объектом культурного наследия регионального значения. За 30 лет пребывания на площади напротив железнодорожного вокзала частичный ремонт гранитной облицовки постамента делали только один раз - в 2013 году.

Подрядчик должен отремонтировать гранитные плиты постамента, отмостку, облицовку, ступени, восстановить утраченные элементы, отреставрировать бронзовую скульптуру.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, памятник генералу, под командованием которого 60-я армия в 1943-м году освобождала Воронеж от фашистов, спас от уничтожения экс-руководитель управления культуры Иван Чухнов, который вывез его из Прибалтики с помощью российских военных.