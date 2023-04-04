Воронежец упал с 19 этажа и приземлился на припаркованный у многоэтажки автомобиль Фото: Максим ГОРОХОВ

Медики рассказали о состоянии выжившего после падения с 19 этажа воронежца. По информации регионального департамента здравоохранения, 41-летнего пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение БСМП №1. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, вечером 3 апреля в ЖК «Гагаринский» мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 19 этаже. И приземлился на припаркованный у многоэтажки автомобиль «Nissan X-Trail». От удара иномарка превратилась в груду металла, а горожанин выжил. Даже встал на ноги и попытался пойти, однако не смог сделать ни шагу. Он намертво застрял в стекле машины. Чтобы вызволить мужчину, потребовалась помощь спасателей. По словам местных жителей, перед ЧП его видели в соседнем дворе. Адекватность и трезвость его состояния вызывала вопросы.