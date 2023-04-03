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НовостиСпорт3 апреля 2023 7:25

Воронежская гимнастка Яна Ворона завоевала три медали на Играх вызова легенд

Две из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
Яна Ворона.

Яна Ворона.

Фото: cspsk-vrn.ru

На крупных гимнастических соревнованиях - Играх вызова легенд-2023 в Екатеринбурге – отлично выступила воронежская гимнастка Яна Ворона. Она победила в международном на бревне и в командном первенстве. Также на счету Яны серебро в многоборье.

Золота в командном первенстве Яна Ворона разделила с подругами по команде Марией Агафоновой, Еленой Герасимой и Алиной Шклоковой.

Напомним, на прошедшем недавно чемпионате России на счету Яны Вороны было четыре медали. Она также победила в упражнениях на бревне, серебро в вольных упражнениях и бронзу на брусьях. А еще вместе со знаменитой землячкой Ангелиной Мельниковой стала третьей в командных соревнованиях.

Можно с уверенностью сказать, что в Воронеже теперь есть две гимнастки высшего класса!