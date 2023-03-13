Воронежская гимнастка Яна Ворона завоевала четыре медали на чемпионате России

Яна Ворона на чемпионате России показала себя настоящим лидером. Фото: cspsk-vrn.ru

На завершившемся в Казани чемпионате России отлично выступила воронежская гимнастка Яна Ворона. Она победила в упражнениях на бревне с результатом 14,5 балла. Второй стала Елена Герасимова из Чувашии. Она набрала 14,266 балла. Третье место у Алены Глотовой из Тулы. На ее счету 14,133 балла.

Кроме того, на счету Яны серебро в вольных упражнениях и третье место в упражнениях на брусьях. Ранее она вместе с подругой по команде Ангелиной Мельниковой завоевала бронзу в командных соревнованиях. У Гели также есть серебро в личном многоборье.

Если для Яны Вороны такое выступление – очевидный успех, то Ангелина Мельникова явно рассчитывала на большее.