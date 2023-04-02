В Воронеже открыли после реконструкции фонтан «Дюймовочка» возле Театра кукол

Фонтан может заработать в конце мая, если к тому времени завершат реконструкцию площади перед театром. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Возле Театра Кукол на проспекте Революции, 50, воронежцы и гости нашего города, гуляющие в центре, теперь могут полюбоваться на фонтан «Дюймовочка». В его центре расположена фигурка миниатюрной героини сказки Андерсена. На время проведение реконструкции фонтана ее хранили в здании театра.

Фонтан в ходе реконструкции облицевали гранитом и украсили металлическим декором в виде морских раковин, рыбок и водорослей. Нижняя чаша стала глубже, чем у старого. А еще в отличие от прежнего облика «Дюймовочки» на фонтане появилась декоративная подсветка.

Старый фонтан демонтировали в октябре 2022 года. По заключению экспертов, он был в аварийном состоянии. Фонтан построили в середине 80-х годов XX века в рамках реконструкции кукольного театра. Автором проекта был известный воронежский скульптор Иван Дикунов, получивший за создание композиции Государственную премию СССР. Однако радовал воронежцев он совсем недолго. Вскоре его отключили. Эксперты определили, что фонтан построили с нарушением технологий, что привело к тому, что он сильно протекал.

Пока струи из обновленного фонтана не бьют. Возможно, он заработает в мае, если к тому времени завершат реконструкцию площади перед Театром кукол.

Напомним, недавно стартовал конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для ремонта самого театра. Начальная цена торгов – 20,1 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 апреля. Его итоги должны подвести 11 апреля.