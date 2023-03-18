На проект обновления Воронежского театра кукол потратят 20 миллионов рублей

Предыдущий ремонт был так «удачен», что теперь многое придется переделывать. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Стартовал конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для ремонта Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского (проспект Революции, 50). Начальная цена торгов – 20,1 миллиона рублей.

На эти деньги надо будет создать проект обновления интерьеров театра. Крое того, нужно сделать перепланировку помещения театра, в частности, буфета, гардероба, поста охраны, санузлов. В то же время необходимо сохранить рисунок перил, люстры, витражи, росписи стен и керамику. Кроме того, надо будет спроектировать новое игровое пространство для детей и музей кукол. Также должны создать все условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. Нужно предусмотреть реконструкцию проезда и подъездных путей возле здания, обновление тротуара, системы видеонаблюдения, парковочных мест, фонарей и озеленение территории возле этого культурного учреждения.

Заявки на участие в аукционе принимают до 3 апреля. Его итоги должны подвести 11 апреля.

Ранее театр кукол уже ремонтировали - начали в 2020-м, продолжили в 2021 году. Но, видимо, настолько неудачно, что теперь придется многое (если не все) переделывать.

Напомним, что в конце 2022 года выбрали подрядчика для капремонта фонтана «Дюймовочка» возле театра кукол. Победителем торгов стали представители ООО «БФ Капитал» из Барнаула. Для струй фонтана планируют сделают подсветку: медную, золотую и белую. Для отделки собираются использовать гранит.