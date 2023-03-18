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НовостиОбщество18 марта 2023 16:04

На проект обновления Воронежского театра кукол потратят 20 миллионов рублей

Подрядчика должны определить 11 апреля
Олег КУЗНЕЦОВ
Предыдущий ремонт был так «удачен», что теперь многое придется переделывать.

Предыдущий ремонт был так «удачен», что теперь многое придется переделывать.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Стартовал конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для ремонта Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского (проспект Революции, 50). Начальная цена торгов – 20,1 миллиона рублей.

На эти деньги надо будет создать проект обновления интерьеров театра. Крое того, нужно сделать перепланировку помещения театра, в частности, буфета, гардероба, поста охраны, санузлов. В то же время необходимо сохранить рисунок перил, люстры, витражи, росписи стен и керамику. Кроме того, надо будет спроектировать новое игровое пространство для детей и музей кукол. Также должны создать все условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. Нужно предусмотреть реконструкцию проезда и подъездных путей возле здания, обновление тротуара, системы видеонаблюдения, парковочных мест, фонарей и озеленение территории возле этого культурного учреждения.

Заявки на участие в аукционе принимают до 3 апреля. Его итоги должны подвести 11 апреля.

Ранее театр кукол уже ремонтировали - начали в 2020-м, продолжили в 2021 году. Но, видимо, настолько неудачно, что теперь придется многое (если не все) переделывать.

Напомним, что в конце 2022 года выбрали подрядчика для капремонта фонтана «Дюймовочка» возле театра кукол. Победителем торгов стали представители ООО «БФ Капитал» из Барнаула. Для струй фонтана планируют сделают подсветку: медную, золотую и белую. Для отделки собираются использовать гранит.