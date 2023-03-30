Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась Воронежской области на 5,6%

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

За прошлую неделю к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ обратились 13805 жителей Воронежской области. Среди них было 5687 детей в возрасте до 14 лет. По сравнению с предыдущим периодом уровень заболеваемости снизился на 5,6%.

Возбудителями болезней, по данным эпидемиологов, становятся респираторные вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 49,6%.

Врачи напоминают, чтобы уменьшить риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, нужно помнить о мерах неспецифической профилактики: укрепление иммунитета, закаливание, соблюдение режимов труда и отдыха, сна. Также важны правильный подбор одежды при сменах погодных условий; ограничение посещений мест массового скопления людей, культурно-массовых мероприятий; соблюдение правил личной гигиены - частое мытье рук, использование одноразовых бумажных платков или салфеток.