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НовостиОбщество30 марта 2023 8:49

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась Воронежской области на 5,6%

За неделю к врачам обратились 13,8 тысячи пациентов
Источник:kp.ru
Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

За прошлую неделю к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ обратились 13805 жителей Воронежской области. Среди них было 5687 детей в возрасте до 14 лет. По сравнению с предыдущим периодом уровень заболеваемости снизился на 5,6%.

Возбудителями болезней, по данным эпидемиологов, становятся респираторные вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 49,6%.

Врачи напоминают, чтобы уменьшить риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, нужно помнить о мерах неспецифической профилактики: укрепление иммунитета, закаливание, соблюдение режимов труда и отдыха, сна. Также важны правильный подбор одежды при сменах погодных условий; ограничение посещений мест массового скопления людей, культурно-массовых мероприятий; соблюдение правил личной гигиены - частое мытье рук, использование одноразовых бумажных платков или салфеток.