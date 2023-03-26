Полина Гагарина спела на концерте с воронежской участницей «Голоса»

Полина Гагарина поет вместе с Викой Соломахиной на концерте в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

С аншлагом прошло выступление Полины Гагариной 25 марта в Event-Hall. Артистка призналась, что Воронеж для нее особенный город - потому что именно воронежцы стали участниками клипа певицы на песню «Обезоружена», фрагменты которого сняли на ее гастролях в нашем городе в 2017- году.

Кстати, Полина Гагарина еще питает слабость к Воронежу: в новом сезоне шоу «Голос» она взяла в свою команду воронежскую участницу. И на концерте артистка спела песню «Небо в глазах» вместе с 19-летней Викой Соломахиной. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, когда Полина Гагарина брала Вику в команду, она обещала, что они будут петь вместе.

На концерте Полине Гагариной дарили много цветов и подарков. Одна из юных поклонниц презентовала певице огромную плюшевую кошку.