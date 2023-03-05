19-летняя певица из Воронежа прошла в команду Полины Гагариной в шоу "Голос"

скриншот шоу "Голос"

19-летняя Вика Сломахина из Воронежа успешно прошла этап слепых прослушиваний 11-го сезона шоу "Голос". На эфире 3 марта к Виктории, которая исполнила песню «Обернись» группы «Город 312», которая вошла в саундтрек к фильму «Ирония судьбы. Продолжение».

Неудивительно, что к воронежской участнице повернулись все наставники шоу. Причем первой это сделала Полина Гагарина, заблокировав Басту.

- Вика, идите ко мне в команду. Потому что, во-первых, я повернулась первой. Вика, роскошный, полетный, мощный голос, удивительный! Мы с вами дойдем до финала, мы споем с вами вместе, мы с вами победим! Ко мне в команду - и все будет, будет победа! - сказала Полина Гагарина.

- У вас есть классные нотки вверху, - похвалил воронежскую участницу Владимир Пресняков.

Виктория выбрала в наставницы Полину Гагарину.