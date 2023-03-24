В Воронеже водителям в конце рабочей недели пришлось ехать сквозь 9-балльные пробки

По основным магистралям Воронежа водителям вечером 24 марта пришлось ехать с черепашьей скоростью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 24 марта, вечером дороги Воронежа замерли в 9-балльных пробках. Специализированный сервис Яндекса окрасил в красный цвет проспект Революции, улицы Плехановскую и Кольцовскую, а также Московский проспект 9 января, район возле цирка. На левом берегу покраснели улица Димитрова и Остужевское кольцо.

На поверхности две возможные причины пробок. Первая – днем 24 марта прошел дождь, а после него часто наблюдается напряженная ситуация на дорогах. К тому же произошло несколько мелких аварий.

С 18 часов дороги чуть-чуть разгрузились. Но все равно сервис Яндекса оценивает пробки в очень высокие 8 баллов.

Сразу после 18 часов в Воронеже были 8-балльные пробки. Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, до 21 часа 24 марта будет закрыто движение и запрещена парковка на участке улицы Освобождения Труда в Центральном районе. А на левом берегу с утра 27 марта на десять дней перекроют часть улицы Урывского в Железнодорожном районе.