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НовостиОбщество24 марта 2023 14:44

В Воронеже на десять дней закроют движение на улице на левом берегу

Проехать по Урывского в районе дома № 17 нельзя будет с утра 27 марта до начала дня 6 апреля
Юрий КОЗЛОВ
Водителям придется обдумать маршруты объезда участка у дома № 17 на улице Урывского.

Водителям придется обдумать маршруты объезда участка у дома № 17 на улице Урывского.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8.00 27 марта до 8.00 6 апреля закроют движение транспорта в Железнодорожном районе на улице Урывского возле дома № 17. Водителям придется продумать маршрут мимо участка, ограниченного межквартальными проездами.

Причина перекрытия – продолжающаяся реконструкция улицы. Работы там начали еще в сентябре 2022 года. В конечном итоге дорогу на улице должны расширить до четырех полос, установить новые электрические столбы и обустроить тротуары.

Конкретно во время перекрытия будут укреплять места прокладки теплотрассы под проектируемой дорогой, а также устанавливать футляр из стальных разрезных труб на уже существующем газопроводе.

Напомним, до 21 часа пятницы, 24 марта, в Центральном районе нельзя проехать и парковать машины на улице Освобождения труда на участке от Сакко и Ванцетти до Пролетарской.