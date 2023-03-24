В Воронеже на десять дней закроют движение на улице на левом берегу

Водителям придется обдумать маршруты объезда участка у дома № 17 на улице Урывского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8.00 27 марта до 8.00 6 апреля закроют движение транспорта в Железнодорожном районе на улице Урывского возле дома № 17. Водителям придется продумать маршрут мимо участка, ограниченного межквартальными проездами.

Причина перекрытия – продолжающаяся реконструкция улицы. Работы там начали еще в сентябре 2022 года. В конечном итоге дорогу на улице должны расширить до четырех полос, установить новые электрические столбы и обустроить тротуары.

Конкретно во время перекрытия будут укреплять места прокладки теплотрассы под проектируемой дорогой, а также устанавливать футляр из стальных разрезных труб на уже существующем газопроводе.

Напомним, до 21 часа пятницы, 24 марта, в Центральном районе нельзя проехать и парковать машины на улице Освобождения труда на участке от Сакко и Ванцетти до Пролетарской.