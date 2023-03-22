В Воронежской области на выходных потеплеет до +18 градусов

25 марта можно воспользоваться почти майским теплом и побыть на улице подольше. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики сообщили об аномальном для конца марта тепле, которое придет в Воронежскую область в ближайшие дни. Связано оно с приходом воздушных масс с юга.

В четверг, 23 марта, в районах нашей области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью 0-5 м/c, днем южный 6-11 м/c. Ночью температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Днем резко потеплеет – до +10…+15.

В пятницу, 24 марта, снова будет переменная облачность, вероятность сильного дождя невелика. Ветер юго-западный, 8-13 м/c. Ночью будет холодно 0…+5, днем уже совсем тепло – от +12 до +17 градусов.

В субботу, 25 марта, опять возможны только небольшие дожди, будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, ночью 6-11, днем 8-13 м/c. Ночью столбик термометра будет колебаться от +4 до +9 градусов, днем от +13 до +18.

Напомним, в Воронеже 25 марта синоптики прогнозируют повышение температуры до +16 градусов. Впрочем, уже в воскресенье, 26 марта, она понизится до более характерных для конца марта +12, при этом возможен небольшой дождь.