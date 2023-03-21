В Воронеже в конце недели потеплеет до +16

Скоро можно будет переходить на более легкую одежду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики прогнозируют продолжение аномального для конца марта потепления. В ближайшие дни дневная температура в столице Черноземья будет только подниматься – от +9 до +16.

- Нынешнее аномальное тепло связано с приходом воздушных масс с юга, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Однако радоваться твердому приходу весны пока еще рано. Часто в природе действуют, так сказать, законы компенсации. Такое тепло может быстро смениться заморозками.

В среду, 22 марта, ночью при переменной облачности вместо западного подует юго-западный ветер при температуре около нуля. Днем из-за туч выглянет солнце и потеплеет до +9.

В ночь на четверг, 23 марта, снова луна будет показываться из-за облаков на этот раз при +1 градусе. Днем подует южный ветер. Опять будет светить солнце, хотя порой будут и тучи набегать. Температура поднимется до +12.

В пятницу, 24 марта, ночью снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. Снова нас ожидает переменная облачность теперь при +4 градусах. Днем будет пасмурно, возможны порывы ветра до 13 м/c, температура поднимется до +14.

В ночь на субботу, 25 марта, пасмурная погода сохранится, но будет гораздо теплее, чем сутки назад, - до +7. Днем солнце не выглянет, зато воздух прогреется до +16. При этом также возможны порывы ветра до 13 м/c.