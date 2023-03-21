Воронежцы заметили пушки из Петровского сквера на Чижовском плацдарме

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Воронежцы заметили вывезенные из Петровского сквера пушки на площадке у Чижовского плацдарма. Напомним, исторические орудия петровской эпохи вывезли из сквера 10 февраля после многочисленных жалоб горожан на аварийное состояние деревянных лафетов, которые уже не держали тяжелые пушки и грозили рассыпаться.

Тогда сообщалось, что пушки отправят на реставрацию, а пока передадут на хранение музею-диораме. Сейчас же горожане удивились, заметив орудия в совершенно другой части города, и забеспокоились об их сохранности. На это в мэрии пояснили, что Чижовский плацдарм является одним из подразделений музея-диорамы.

Чиновники заверили, что пушки никуда не "терялись", правда, сроков проведения их реставрации и возврата на место пока не называют.