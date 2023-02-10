В Воронеже демонтировали пушки в Петровском сквере

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10 февраля в Петровском сквере специалисты «ЭкоЦентра» под присмотром чиновников управления культуры демонтировали пять пушек. На состояние арт-объектов активно жаловались воронежцы: деревянные помосты под орудиями с течением времени пришли в негодность, сами пушки облезли.

Как отметили в мэрии, в начале 2023 года пять корабельных чугунных пушек, которые дополняют памятник Петру I, оформили в муниципальную собственность и передали на баланс музея-диорамы. Тем самым у управления культуры, которое курирует учреждение, появилась возможность уже в этом году привести их в порядок.

Пока орудия с помощью спецтехники перевезли на закрытую территорию музея-диорамы. После обновления их вернут на место в Петровский сквер.