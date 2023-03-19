Воронежцы возмутились вырубкой деревьев на Шишкова

скриншот из паблика "Мой и твой Воронеж"

Еще один крик души опубликовали воронежцы в соцсетях на тему уничтожения городских зеленых насаждений. На этот раз в пабликах разместили фото и видео вырубки аллеи на улице Шишкова.

- Вопрос к властям города: до каких пор жители будут наблюдать уничтожение зеленых насаждений? Почему при проектировании и застройке ЖК уполномоченные структуры не стараются максимально сохранить уже имеющиеся взрослые здоровые деревья? В выходные и накануне прошла вырубка дубовой аллеи по ул. Шишкова. 347 деревьев разных пород подлежат уничтожению, из них 138 здоровых (!) растущих десятилетиями дубов, - возмущаются местные жители.

По данным властей, вырубка в этом месте производится для обустройства проездов и сети ливневой канализации, а также в рамках благоустройства аллеи. Но местные жители сигнализируют, что вырубают больше стволов, чем необходимо.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что воронежцы обеспокоены рубкой деревьев в Нагорной дубраве, а также в лесопарковой зоне НИИЛГиС