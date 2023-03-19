Воронежцы обеспокоены рубкой деревьев в Нагорной дубраве

скриншот из телеграмм-канала "Типичный Воронеж"

Воронежцы привлекли внимание властей к рубке деревьев в Нагорной Дубраве. По словам очевидцев, разместивших в соцетях снимки с места, в природном заказнике областного значения избавляются от живых, здоровых деревьев.

- Рубят и вывозят деревья - качественные, ровные, красивые, они идут на распил и вывоз на грузовых машинах, проезд которым на территорию заповедника запрещен. Сваливают в кучи ветки, негодные части, создавая кучи мусора. Работы ведутся активно с декабря 2022 года, заповедник превращен в свалку, разбита тропа здоровья (экологическая тропа) санатория Горького машинами, которые вывозят лес. Как можно пилить лес в заповеднике, памятнике природы и вывозить его машинами? Где же общественность, где же Департамент экологии и природных ресурсов, где правоохранительные органы? - негодуют местные жители. - В настоящее время активно идет работа прямо за забором санатория Горького. Просим привлечь общественность и спасти Нагорную Дубраву - памятник природы.

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области прокомментировал ситуацию.

- На территории государственного природного заказника областного значения «Воронежская нагорная дубрава» проводится уборка валежа и ветровала. Работы проводит Учебно-опытный лесхоз ВГЛТУ на территориях, находящихся у него в постоянном бессрочным пользовании, по согласованию с департаментом, - ответили в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, воронежцы жаловались и на вырубку деревьев в памятнике природы «Лесопарковый участок НИИЛГиС»