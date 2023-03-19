Под Воронежем автоледи на «Дэу Матиз» врезалась на встречке в «ПАЗ»

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии с двумя пострадавшими, которая произошла 18 марта в Лискинском районе.

Около 7.15 на автодороге, ведущей от трассы М-4 «Дон» (Лиски- Н. Икорец) к сельскохозяйственному предприятию, 34-летняя дама на «Дэу Матиз», по предварительным данным, не учла скорость движения, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ-32053.

В результате ДТП автоледи и ее 34-летний пассажир получили травмы и попали в больницу.

Как писал ранее сайт VRN.KP.RU, в этот же день в Россошанском районе аварию попали два пенсионера на "Ниве"