Под Воронежем в ДТП пострадали два пенсионера на "Ниве"

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, которая произошла 18 марта в Россошанском районе. ДТП произошло около 9.00 на 57-м километре автодороги «Богучар - Старая Калитва - Россошь».

По предварительным данным, 84-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

В результате ДТП водитель и 81-летняя пассажирка получили травмы и попали в больницу.

За прошедшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, в них пострадали семь человек.