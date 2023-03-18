Курбан Бердыев о матче в Воронеже: «Победа «Факела» заслуженная»

Курбан Бердыев после разгрома не унывает. Фото: Матч Премьер.

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев после разгрома от «Факела» - 0:3 не стал отмалчиваться. В эфире телеканала «Матч Премьер», а потом на послематчевой пресс-конференции он сказал:

- Думаю, что победа «Факела» заслуженная. Кристиан Нобоа не играл, он много значит для нас. Хотя мы предполагали это как-то компенсировать. Сказалась травма Вани Дркушича, которую он получил на разминке. Потому что это определяющий центральный защитник, и ему пока замены нет. В защите выступили не очень, но так сложилось. Думаю, после перерыва будет лучше, пока нам не хватает времени.

Почему ни разу не получилось ударить в створ? Это из-за отсутствия Нобоа, но тем не менее это не оправдание. Нужно было более агрессивно играть впереди.

Есть ли что-то схожее в поражениях от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4)? Да, есть. Это проигранные единоборства. Если с «Оренбургом» в первом тайме мы хорошо играли, то здесь с первой минуты «Факел» навязал борьбу и единоборства, которые мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу.