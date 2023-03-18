Воронежский «Факел» разгромил «Сочи» и закрепился на 14 месте

Футболисты «Факела» празднуют долгожданную победу. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В домашнем матче с «Сочи» «Факел» на далеко не идеальном поле поначалу до предела упростил игру. Шли длинные передачи, игроки линии нападения пробовали цепляться за мячи. Тем же отвечали гости.

Игра шла без опасных моментов. Разве что контратака гостей могла закончиться голом, но хорошо сыграл защитник «Факела».

На исходе трети игры подача Ильнура Альшина нашла в штрафной площади руку Ибрагима Цаллагова. Судья Артем Любимов сперва нарушение правил не разглядел и только минуты через две пошел смотреть видеомонитор. После чего назначил пенальти. Ударил Георгий Гонгадзе может и не идеально, вратарь «Сочи» Денис Адамов дотянулся, но сумел только задеть мяч, который все же влетел в угол – 1:0.

До конца тайма у «Сочи» была неплохая подача с углового, но Ираклий Квеквескири выбил мяч головой за пределы поля из-под носа нападающего гостей Никиты Бурмистрова. Кстати, эти два игрока на протяжении первого тайма часто переругивались, но потом вроде бы помирились.

По итогам первого тайма счет по ударам был 6:0 в пользу «Факела». Плюс еще на желтых карточках «повисли» два игрока «Сочи»: Бурмистров и Сергей Терехов.

Во втором тайме «Факел» еще больше усилил натиск. Отличное чутье продемонстрировал главный тренер нашей команды Дмитрий Пятибратов. Он выпустил на замену Руслана Магаля и Матвея Ивахнова. И оба они отличились. Руслан на 73 минуте прорвался по правому флангу, обманул защитника и классно ударил в дальний угол – 2:0. А на 79-й пас в штрафной замкнул несильным, но точным касанием «щечкой» Матвей Ивахнов – 3:0.

В довершение всех бед «Сочи» очень быстро схлопотал желтую, а потом и красную карточки нападающий Георгий Мелкадзе. «Факел» доигрывал уже спокойно. А гости вообще всего раз за матч ударили по воротам Ильи Свинова. И то очень неточно.

В активе воронежской команды теперь 17 очков. По-прежнему 14 место, но оно уже гораздо ближе к спасительному 12-му, чем к зоне вылета.

Следующий матч «Факел» проведет в Воронеже 2 апреля. Соперник будет куда более грозный – столичный ЦСКА.