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НовостиПроисшествия18 марта 2023 7:39

В Воронеже водитель «Лады» сбил на «зебре» девушку

ДТП случилось на Бульваре Победы
Юрий КОЗЛОВ
«Лада» долго стояла посреди «зебры».

«Лада» долго стояла посреди «зебры».

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 17 марта, в 19.40 у дома №24/1 на Бульваре Победы случилось ДТП. 50-летний житель Коминтерновского района, руливший «Ладой-Веста», ехал со стороны Маршала Жукова в направлении Антонова–Овсеенко. На «зебре» без светофора он сбил переходившую дорогу 20-летнюю девушку. Юную жительницу Бобровского района забрали на скорой в больницу. После оказания первой помощи ее отпустили домой. Однако девушке предстоит пройти курс амбулаторного лечения.

Видимых повреждений на машине нет.

Видимых повреждений на машине нет.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водитель не затормозил перед «зеброй» и не пропустил девушку.

Напомним, в тот же день ранним утром на трассе «Дон» в Богучарском районе 39-летний москвич на «Вольво» врезался в ограждение дороги и попал в больницу вместе с 35-летней пассажиркой.