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НовостиПроисшествия18 марта 2023 6:30

В Воронежской области водитель «Вольво» врезался в ограждение дороги и попал в больницу вместе с пассажиркой

Полицейские выясняют, почему он не справился с управлением машиной
Юрий КОЗЛОВ
Машина с одной стороны выглядит практически неповрежденной.

Машина с одной стороны выглядит практически неповрежденной.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 17 марта, в 6.15 на трассе «Дон» в Богучарском районе случилась авария. 39-летний житель Москвы, руливший «Вольво», не справился с управлением и врезался в металлические барьерные ограждения. Сам водитель и его пассажирка, 35-летняя жительница Краснодарского края, получили травмы. Обоих отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной.

Разбито только стекло на правом крыле.

Разбито только стекло на правом крыле.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 17 марта случилось 116 ДТП, из них 101 – в Воронеже, 14 – на дорогах в районах, 1 - на федеральной трассе – 1. В трех авариях получили травмы четыре человека. Автоинспекторы задержали семь пьяных водителей и еще 45 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.