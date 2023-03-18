В Воронежской области водитель «Вольво» врезался в ограждение дороги и попал в больницу вместе с пассажиркой

Машина с одной стороны выглядит практически неповрежденной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 17 марта, в 6.15 на трассе «Дон» в Богучарском районе случилась авария. 39-летний житель Москвы, руливший «Вольво», не справился с управлением и врезался в металлические барьерные ограждения. Сам водитель и его пассажирка, 35-летняя жительница Краснодарского края, получили травмы. Обоих отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной.

Разбито только стекло на правом крыле. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 17 марта случилось 116 ДТП, из них 101 – в Воронеже, 14 – на дорогах в районах, 1 - на федеральной трассе – 1. В трех авариях получили травмы четыре человека. Автоинспекторы задержали семь пьяных водителей и еще 45 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.