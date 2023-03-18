В Воронежской области построят новое кладбище

Новый погост откроют еще не скоро. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Воронежской области начали поиск подрядчика для первого этапа строительства нового кладбища в Аннинском районе. Участок в 23,7 гектара выделили для него между селами Желанное и райцентром Анна. Начальная цена торгов – 13,1 миллиона рублей.

На первом этапе строительства кладбища планируют построить административно-бытовое здание, провести водопровод, канализацию, установить фонари, а также туалет и ограду. Еще нужно будет обустроить дорожный съезд и площадку для твердых бытовых отходов.

Заявки на участие в аукционе принимают до 23 марта, победителя торгов выберут 27 марта. А уже 15 октября нужно будет завершить первый этап строительства кладбища. Предстоят еще второй и третий. В общей сложности на новое кладбище могут потратить до 72 миллионов рублей.

Напомним, в Воронеже действующие погосты скоро исчерпают свой ресурс – новых покойников уже негде будет хоронить. Планы по созданию нового кладбища в районе Семилукских выселок провалились из-за протеста дачников. Если так дело пойдет и дальше, горожанам все чаще придется пользоваться услугами крематория.