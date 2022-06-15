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Общество15 июня 2022 9:36

Мэрия Воронежа отказалась от строительства нового кладбища у Семлукских Выселок

Чиновники отреагировали на протесты дачников
Ирина КАЗАНИНА

Воронежский мэр Вадим Кстенин сообщил в своем телеграмм-канале о решении отказаться от строительства нового городского кладбища в районе Семилукских Выселок. Так в администрации отреагировали на многочисленные протесты дачников, которым пришлось бы соседствовать с погостом в случае реализации проекта.

- Муниципалитет слышит и слушает людей: мы получали обращения от граждан, проживающих в СНТ по соседству с этим земельным участком, говорили с ними на личных приёмах. И я как человек понимаю их нежелание иметь ещё один погост рядом, - отметил Вадим Кстенин.

Напомним, городские кладбища Воронежа в ближайшие годы исчерпают свои ресурсы. В связи с этим власти начали поиск места для нового погоста, которое отвечало бы всем требованиям. Такое место в черте Воронежа нашлось лишь у Семилукских Выселок, сообщали ранее в мэрии.

Чиновники продолжат поиски места для нового кладбища.