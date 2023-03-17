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НовостиОбщество17 марта 2023 14:13

В Воронеже не будут строить подземный переход под Ленинским проспектом

В мэрии решили, что это работы парализуют движения автотранспорта по улице
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа отказалась от идеи строительства подземного перехода под Ленинским проспектом у парка Партиотов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Вадим Кстенин. Он уточнил, что такое решение приняли консолидировано в связи с опасениями горожан, а также, чтобы масштабными строительными работами не парализовать движение на шестиполосной автомагистрали.

Мэр также сообщил, что сегодня объявили торги по поиску подрядной организации, которая займется разработкой проектно-сметную документации для благоустройства этих территорий.

Напомним, после реконструкции парк будет разделен на несколько тематических и организационных зон. Здесь появятся площадки для массовых и военно-патриотических мероприятий, тихого и активного отдыха, отремонтируют освещение, системы водоснабжения и водоотведения. Но памятник на крупнейшей братской могиле левобережья устанавливать не планируют.