Памятник защитникам Воронежа на крупнейшей братской могиле левобережья восстанавливать не будут

По словам сотрудников музея-диорамы, сейчас на месте братской могилы стоит стела «Воронеж-город воинской славы» и несколько пушек Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В первые дни нового года воронежское следственное управление СК России организовало проверку по факту перекрытой дороги к братской могиле на Шиловском плацдарме. Поводом для разбирательства стало обращение в ведомство неравнодушного воронежца. Правда, с названием плацдарма вышла путаница – его по ошибке назвали Чижовским, где также расположена братская могила защитников города, крупнейшая в Воронеже.

И тут воронежские краеведы в очередной раз подняли в соцсетях вопрос о состоянии еще одного массового захоронения советских солдат – на левом берегу. Которое, к слову, тоже переживает не лучшие времена.

СОБРАЛИ ОСТАНКИ СО ВСЕГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

- Местом братской могилы стала роща, оставшаяся от бывшего села Монастырщенка, - рассказал «Комсомолке» кандидат исторических наук Владимир Размустов, основатель паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». - Сюда при восстановлении города перенесли останки наших воинов из братских могил и одиночных захоронений, «разбросанных» во дворах и на улицах Левобережья.

Сейчас братская могила под номером 6 находится на территории парка. По официальным данным, в ней похоронены останки 291 человека.

В 1960-х годах на братской могиле установили памятник авторства воронежского скульптора В. К. Мельниченко. На постаменте высотой 2,5 метра возвышалась шестиметровая фигура советского солдата, ломающего фашистскую свастику.

- Яркий образ, экспрессивный, выразительный. Для тех времен «новаторский» и уникальный на фоне многих, прямо скажем, типовых памятников на братских могилах городов России, - продолжает Владимир Размустов.

Первая версия памятника была выполнена из гипса и символизировала обобщенный образ защитника Воронежа. Через некоторое время, в 1969 году, в парке появилась другая версия того же памятника, но уже выполненная в металле. Позже рядом с ним появился музей-диорама. К сожалению, по прошествии 20 лет (в 1989 году) фигуру солдата разобрали.

По словам сотрудников музея-диорамы, сейчас на месте братской могилы стоят стела «Воронеж-город воинской славы» и несколько пушек. По этой причине – чтобы не тревожить прах воинов – старые сотрудники музея, заходя в здание, обходят эту часть территории стороной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО КОСНЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕРРИТОРИИ ПАРКА И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

Краеведы и общественники неоднократно обращались к чиновникам с просьбой восстановить памятник на братской могиле, но ничего не добились. Не нашлось места памятнику и в концепции грядущего благоустройства территории парка Патриотов.

Как рассказали «КП» в департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области, благоустройство пройдет как на территории самого парка, так и захватит часть территории вдоль водохранилища от парка «Алые паруса» до сквера «Ильича». При этом прибрежную часть планируется соединить с парком подземным переходом через Ленинский проспект, в котором обещают организовать выставочную экспозицию, посвященную военной тематике.

ПЛАНИРОВКУ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ СОХРАНЯТ

Проект, по данным департамента, предусматривает использование при благоустройстве экологичных материалов и максимальное сохранение имеющихся деревьев. По замыслу авторов, обновленную территорию будут использовать для развития образовательно-патриотического движения на базе существующего парка Патриотов и музея-диорамы.

Прибрежную часть разделят на зоны для массовых военно-патриотических мероприятий (выставка техники, военные декорации, место для исторической реконструкции); зону активного отдыха (пляжный волейбол, пляжный футбол, душевые для спортсменов) и прибрежную зону для отдыха у воды. В парке обещают оборудовать сцену и амфитеатры для выступлений, место для выставок под открытым небом. Сохранится зеленая зона и зона для активного отдыха горожан. Во входных зонах разместят информационные стенды, фудкорт, охрану и туалет.

Авторы проекта обещают максимально сохранить существующую планировку парка Патриотов, дополнив его несколькими пешеходными связями. Что же касается памятника на братской могиле №6, то его, как и прежде, не будет.

- Братская могила № 6 входит в ансамбль единого мемориального комплекса, включающего в себя здание музея-диорамы и выставку образцов бронетехники и артиллерийских орудий, - сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области. - Концепцией благоустройства парка Патриотов не предусмотрена реконструкция данного мемориального комплекса.