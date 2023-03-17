Отстойник, из которого на воронежский поселок хлынули сточные воды, сооружен незаконно

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о ходе расследования ситуации, связанной с прорывом дамбы пруда в селе Новомарковка Кантемировского района Воронежской области и риском заражения почвы.

Ведомство ранее направили запрос в администрацию Кантемировского района, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, и отдел водных ресурсов по Воронежской и Липецкой областям Донского БВУ. Ответы подтвердили, что ни пруд, ни гидротехнические сооружения не имели необходимых согласований и не числятся в официальном реестре ГТС.

В связи с этим управление направило полученные материалы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Сейчас сотрудники управления Росприроднадзора ждут результаты исследования почв и отходов, которые проводит филиал «ЦЛАТИ по Воронежской области». Анализы будут готовы после 21 марта.

Напомним, каскад прудов прорвало 12 марта из-за половодья. Сточные воды хлынули в реку Богучарка и звтопили поселок Новомарковка.