Платоновский фестиваль-2023 в Воронеже: музыкальный опен-эйр «На песке», бесплатный фестиваль уличных театров, кукольный спектакль на воде

В 2023-м на Платоновфесте пройдет трехдневный опен-эйр "На песке" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 марта директор Платоновского фестиваля Илья Скрипников представил воронежцам программу 12-го форума искусств. В этом году она станет еще более насыщенной: как ранее писал сайт VRN.KP.RU - из-за изменения системы организации Платоновфеста: к летней части (2 июня-2 июля) добавили осеннюю (2 сентября-2 октября) и уик-энды. На фестивале будут представлены традиционные направления – театр (в том числе с Платоновской программой), музыка, выставки, литература, образовательная часть.

- В первые летние недели зрителей ожидает более насыщенная программа, а потом фестивальные уик-энды. Летом мы сделаем упор на мероприятия на открытых территориях – опен-эйры. К традиционным «Музыка мира» в Белом колодце, у стен Рамонского замка и в Зеленом театре добавим трехдневный музыкальный фестиваль «На песке» - на насыпной части Петровской набережной, - отметил Илья Скрипников. - Будет много бесплатных мероприятий, например, двухдневный фестиваль уличных театров в парке «Алые паруса» - это своего рода замена параду уличных театров, будут участвовать 12 коллективов. А откроется форум 2 июня на Советской площади бесплатными спектаклями «Дервиш. Движение» и «Догорающее пламя» турецкого хореографа Зии Азази, специализирующегося на кружении - одном из основных танцев суфизма.

Необычный спектакль покажут на открытой площадке и в Центральном парке – кукольную постановку на воде привезет в Воронеж театр из Вьетнама.

По-прежнему интересные спектакли Платоновфест привезет в сотрудничестве с Международным фестивалем имени Чехова. Подробную программу летней части Платоновского фестиваля-2023 читайте в ближайшее время на сайте VRN.KP.RU. Наполнение выставочной, литературной и образовательной частей форума дирекция обещает объявить в ближайшее время. Чуть позже - афишу осенней части Платоновфеста.