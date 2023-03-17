В Воронеже поменяли систему проведения Платоновского фестиваля-2023: он начнется 2 июня, а закончится 2 октября

Илья Скрипников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 марта директор Платоновского фестиваля Илья Скрипников поделился с воронежцами нововведениями в организации форума искусств и программой летней части.

- В 2023 году мы с коллегами поняли, что нам крайне мало дается времени летом. Нам хотелось расширить временные границы фестиваля - чтобы пригласить больше гостей и представить более насыщенную программу, - сообщил Илья Скрипников. - В итоге Платоновфест в этом году начнется 2 июня, а закончится 2 октября. Будет летняя часть, потом перерыв, затем снова вернемся с фестивалем в сентябре. И к тому же дополним его фестивальными уик-эндами.

В 2023-м на Платоновфест приедут артисты из 16 стран – не только России, но и Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана и ЮАР.

- Мы собрали отличную программу! Будет много бесплатных мероприятий – в том числе фестиваль уличных театров, – заверил Илья Скрипников. – Кроме того, мы придумали еще один классный опен-эйр - «На песке», он продлится три дня на насыпи Петровской набережной.

Более подробную программу читайте на сайте VRN.KP.RU в ближайшее время