Воронежские волонтеры рассказали, как искали пропавшего 11-летнего мальчика

Воронежские волонтеры отряда «Лиза Алерт» в соцсетях рассказали, как велись поиски пропавшего 11-летнего школьника из Нововоронежа Даниила Г.

Один из участников операции в своем посте пояснил, что на место сотрудники отряда прибыли в 23:45 и развернули штаб. Поисками занялись десятки человек. Около 40 добровольцев «Лизы Алерт», столько же местных жителей, 20 работников МЧС и около 10 полицейских. Проверяли все: места жительства родственников и знакомых, скверы, гаражные кооперативы, подвалы и чердаки многоквартирных домов, «заброшки», близлежащее СНТ.

Позже выяснился неожиданный факт — школьник пропал с товарищем. Полицейские оперативно устанавливали личность второго ребенка, а волонтеры продолжили патрулировать «отработанные» районы. Дети могли туда вернуться.

- В штаб поступали свидетельства, которые немедленно проверялись и перепроверялись. Время шло, все поставленные задачи отработаны, город прочёсан вдоль и поперёк, но результата наши действия не принесли..., — делится волонтер.

Затем начали поиски по соцсетям. И это помогло. Утром на телефон одного из поисковиков поступила информация о местонахождении подростков. Тот передал данные сотрудникам МВД, и вскоре школьники благополучно вернулись домой.

Напомним, Даниил Г. пропал без вести во вторник, 14 марта. Он вышел из школы, но дома так и не появился. СК организовал по факту его исчезновения доследственную проверку.