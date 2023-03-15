Нашли пропавшего в Нововоронеже 11-летнего мальчика

Следователи проводят проверку, в ходе которой выясняют, почему 11-летний мальчик 14 марта не вернулся домой. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

11-летнего Даниила Г., пропавшего в Нововоронеже, нашли. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Напомним, мальчик пропал 14 марта. Он не вернулся домой из школы.

Следователи сообщают, что никаких преступлений в отношении ребенка совершено не было. В ближайшее время с 11-летним мальчиком побеседуют в присутствии его законного представителя. Несмотря на то, что история с исчезновением вроде бы закончилась благополучно, сотрудники Следственного комитета продолжают доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Напомним, продолжают искать 33-летнего Даниила Горшкова. Мужчина в ночь на 9 марта ушел из дома на Московском проспекте и до сих пор не вышел на связь с родственниками и друзьями.