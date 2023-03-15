В Воронеже на Московском проспекте пропал 33-летний мужчина

Даниила Горшкова ищут уже шестые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Загадочное исчезновение 33-летнего Даниила Горшкова шокировало его родственников и друзей. Мужчина в ночь на 9 марта ушел из дома, никого не предупредив, и с тех пор не отвечает на звонки ни матери, ни жене, ни друзьям. К поискам Даниила подключились волонтеры и полицейские.

Приметы Даниила Горшкова: рост 175 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, зеленые глаза. Может быть одет в черную куртку с серой горизонтальной полосой, темно-серую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и обут в черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Даниил Горшков, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в Нововоронеже ищут пропавшего 11-летнего Даниила Габарова. Мальчик 14 марта не вернулся домой из школы.