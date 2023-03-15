В Воронежской области ищут пропавшего 11-летнего мальчика

фото Лиза Алерт

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" попросили помощи воронежцев в поисках 11-летнего Даниила Габарова. Мальчик ушел из дома 14 марта и не вернулся.

Приметы ребенка: мальчик худощавого телосложения, ростом 150 см, у него темно-русые волосы, карие глаза. Подросток был одет в черную куртку с желтыми надписями, темно-синие брюки, черную толстовку, белую футболку, белые кроссовки и черную шапку. С собой у Даниила был черный рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, звоните по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.